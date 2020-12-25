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Жизнь

Сенатор Карлин исполнил желание восьмилетней девочки из Бийска

Член Совета Федерации Александр Карлин подарил девочке велосипед в рамках акции «Елка желаний». Сенаторы выбирали интерактивный шар на виртуальной елке, чтобы исполнить новогодние желания детей.

Сенатор Александр Карлин.
Сенатор Александр Карлин.
http://council.gov.ru/

В этом году Карлин снял шар, в котором находилось желание восьмилетней Ангелины из Бийска. Она мечтала получить к Новому году велосипед, и уже 23 декабря подарок доставили в наукоград.

В канун Нового года сенатор планирует позвонить девочке и ее маме, еще раз поздравить с наступающим Новым годом.

«Будучи еще губернатором Алтайского края, он активно занимался благотворительностью в рамках инициированного им краевого марафона „Поддержим ребенка“. Благодаря этому проекту тысячи детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили реальную помощь, пошли на выздоровление», — добавили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее участие в «Елке желаний» принял губернатор края Виктор Томенко.

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