Сенатор Карлин побывал в Алтайской филармонии и похвалил там чистоту

Замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин приехал на родину, чтобы встретиться с руководство филармонии Алтайского края. Об это пишет официальный сайт региона.

На встречу пришли также художественные руководители и главные дирижеры коллективов, работающих на творческих площадках филармонии. Вместе они обсудили особую роль ведущих учреждений культуры в современных условиях, их объединяющую, просветительскую миссию, поделились творческими планами.

«Я всегда с большим интересом слежу за творческим процессом в нашей филармонии. А сегодня рад увидеть, в каком порядке, чистоте содержится само здание. Вы не только талантливые творцы, но и рачительные хозяева», — отметил Карлин.

Александр Карлин в филармонии. altairegion22.ru

Он вручил директору филармонии Елене Надточий Благодарственное письмо сенатора РФ за большой вклад в развитие музыкального и хореографического искусства Алтайского края, художественное и эстетическое воспитание зрителя, за создание достойных условий профессионального роста коллективов и исполнителей.

Сенатор подчеркнул, что трудно не поддержать руководителя, который сам выкладывается более чем на 100%.