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Политика

Александру Карлину — 70. Чем бывший губернатор запомнился Алтайскому краю

  1. Биография Александра Карлина
  2. Чем экс-губернатор занимается сейчас?
  3. Как экс-губернатор относится к нынешней ситуации в Алтайском крае?
  4. Как оценивают Александра Карлина?
  5. Цитаты Александра Карлина
  6. Александр Карлин в культуре

29 октября празднует юбилей экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин. Ему исполняется 70 лет. С чего началась карьера политика и какими яркими высказываниями он запомнился общественности — в материале altapress.ru.

1
Биография Александра Карлина

Александр Богданович Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка. Его родители — депортированные на Алтай поволжские немцы.

Детство будущего губернатора прошло в деревне Королевка, а в средней школе он отучился уже в Вылкове.

В 1972-м Александр Богданович с отличием окончил Свердловский юридический институт. Он — доктор юридических наук и профессор.

Александр Карлин и Александр Романенко.
Александр Карлин и Александр Романенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Трудовая биография политика началась в прокуратуре Бийска. Он работал следователем, старшим следователем, помощником городского прокурора, заместителем прокурора района. В 1982 году Карлин занял пост зампрокурора Барнаула, затем был начальником отдела Прокуратуры Алтайская края. В 1986-м переведен в Генеральную прокуратуру СССР — там переведен на должность старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора по особым поручениям, заместителем начальника управления.

С 1992 года — начальник отдела Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ. В 2000—2004 годах — пресс-секретарь первого замминистра юстиции.

В 2004 году Александр Карлин возглавил Управление по вопросам государственной службы в Администрации президента России. 25 августа 2005 года стал врио главы администрации Алтайского края.

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Олег Богданов, altapress.ru

С 2005 по 2009 год и с 2009 по 2014 год — губернатор Алтайского края. 14 сентября 2014-го избран главой региона в третий раз. 28 мая 2018-го написал заявление об отставке.

Награжден орденами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

2
Чем экс-губернатор занимается сейчас?

С 17 сентября 2018 года Карлин — член Совета Федерации от исполнительной власти Алтайского края. Он — заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

3
Как экс-губернатор относится к нынешней ситуации в Алтайском крае?
Александр Карлин. Праздник сыра. Барнаул, 5 сентября 2015 года.
Александр Карлин. Праздник сыра. Барнаул, 5 сентября 2015 года.
Олег Богданов

11 марта 2021 года сенаторы Совфеда приехали в край, чтобы оценить, как реализуется программа ускоренного социально-экономического развития. Ее разработали специально для «отстающего» в этом плане субъекта.

Меры по уничтожению бедности Карлин оценил высоко.

«По словам сенатора Александра Карлина, эффективность индивидуальной программы просматривается уже сегодня и в дальнейшем будет еще в большей степени нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных Алтайскому краю федеральным центром. Также сенатор отметил актуальность развития государственных институтов поддержки промышленных предприятий и предпринимателей — Фонда развития Алтайского края и Алтайского фонда микрозаймов» , — процитировали политика на официальном сайте региона.

4
Как оценивают Александра Карлина?
Александр Карлин.
Александр Карлин.
Олег Богданов

В апреле этого года стало известно, что аналитики исследовательского центра «Трансперенси Интернешнл» (минюст РФ признает некомммерческую организацию иностранным агентом) считают: действующие сенаторы представляют интересы силовиков, федеральным органов исполнительной власти, некоторых отраслей экономики и финансово-промышленных групп.

Александра Карлина при этом отнесли к группе лоббистов силовых структур — потому, что он поддерживает законопроекты, связанные с правоохранителями.

5
Цитаты Александра Карлина

Бывший алтайский губернатор ввел в оборот термины «темные силы», «живопырки». А его любимое слово — «системный», писал ранее altapress.ru.

Сергей Климов и Александр Карлин.
Сергей Климов и Александр Карлин.
пресс-служба СГК.

Вот несколько интересных цитат Александра Карлина.

(О фирмах, зарабатывающих на газификации населения)

У Николая Ивановича (Целищев. — экс-руководитель управления ЖКХ) этих специалистов по газификации, как у дворовой жучки блох. Подавляющее большинство — живопырки, которые не имеют ничего, кроме печати и счета… И у каждого главы района, где ведется массовая газификация, есть свои любимые жучки с любимым блохами.

(Об усилиях главы района по газификации)

Избранный-то вы избранный, но тот, кто избранный, может быть и переизбранный. Потому что кроме ваших лучезарных улыбок мы от Троицкого района мало какой информации получаем. Вы, по всей видимости, не отдаете себе отчет, с каким трудом этот газ в 2005 году привели. Вы получили этот подарок и сейчас бездарно эту тему не решаете.

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова

(На вопрос, почему губернатор выглядит по ТВ «белым и пушистым»)

Специально сажей мазаться не буду. Все мои выступления идут в прямом эфире, а не в записи. Я поручу нашей пресс-службе, если автор вопроса пожелает, — его пригласят на очередное мое выступление на ГТРК. Чтобы он на себе почувствовал, как это — быть белым и пушистым в прямом эфире.

6
Александр Карлин в культуре

«Трехкратный» губернатор оставил свой след и в культуре. В 2021 году его изображение нанесли на ковер. Уникальный экспонат, созданный в Узбекистане, находится в Тюменцевском историко-краеведческом музее.

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