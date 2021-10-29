Александр Богданович Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка. Его родители — депортированные на Алтай поволжские немцы.
Детство будущего губернатора прошло в деревне Королевка, а в средней школе он отучился уже в Вылкове.
В 1972-м Александр Богданович с отличием окончил Свердловский юридический институт. Он — доктор юридических наук и профессор.
Трудовая биография политика началась в прокуратуре Бийска. Он работал следователем, старшим следователем, помощником городского прокурора, заместителем прокурора района. В 1982 году Карлин занял пост зампрокурора Барнаула, затем был начальником отдела Прокуратуры Алтайская края. В 1986-м переведен в Генеральную прокуратуру СССР — там переведен на должность старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора по особым поручениям, заместителем начальника управления.
С 1992 года — начальник отдела Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ. В 2000—2004 годах — пресс-секретарь первого замминистра юстиции.
В 2004 году Александр Карлин возглавил Управление по вопросам государственной службы в Администрации президента России. 25 августа 2005 года стал врио главы администрации Алтайского края.
С 2005 по 2009 год и с 2009 по 2014 год — губернатор Алтайского края. 14 сентября 2014-го избран главой региона в третий раз. 28 мая 2018-го написал заявление об отставке.
Награжден орденами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
С 17 сентября 2018 года Карлин — член Совета Федерации от исполнительной власти Алтайского края. Он — заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
11 марта 2021 года сенаторы Совфеда приехали в край, чтобы оценить, как реализуется программа ускоренного социально-экономического развития. Ее разработали специально для «отстающего» в этом плане субъекта.
Меры по уничтожению бедности Карлин оценил высоко.
«По словам сенатора Александра Карлина, эффективность индивидуальной программы просматривается уже сегодня и в дальнейшем будет еще в большей степени нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных Алтайскому краю федеральным центром. Также сенатор отметил актуальность развития государственных институтов поддержки промышленных предприятий и предпринимателей — Фонда развития Алтайского края и Алтайского фонда микрозаймов» , — процитировали политика на официальном сайте региона.
В апреле этого года стало известно, что аналитики исследовательского центра «Трансперенси Интернешнл» (минюст РФ признает некомммерческую организацию иностранным агентом) считают: действующие сенаторы представляют интересы силовиков, федеральным органов исполнительной власти, некоторых отраслей экономики и финансово-промышленных групп.
Александра Карлина при этом отнесли к группе лоббистов силовых структур — потому, что он поддерживает законопроекты, связанные с правоохранителями.
Бывший алтайский губернатор ввел в оборот термины «темные силы», «живопырки». А его любимое слово — «системный», писал ранее altapress.ru.
Вот несколько интересных цитат Александра Карлина.
(О фирмах, зарабатывающих на газификации населения)
У Николая Ивановича (Целищев. — экс-руководитель управления ЖКХ) этих специалистов по газификации, как у дворовой жучки блох. Подавляющее большинство — живопырки, которые не имеют ничего, кроме печати и счета… И у каждого главы района, где ведется массовая газификация, есть свои любимые жучки с любимым блохами.
(Об усилиях главы района по газификации)
Избранный-то вы избранный, но тот, кто избранный, может быть и переизбранный. Потому что кроме ваших лучезарных улыбок мы от Троицкого района мало какой информации получаем. Вы, по всей видимости, не отдаете себе отчет, с каким трудом этот газ в 2005 году привели. Вы получили этот подарок и сейчас бездарно эту тему не решаете.
(На вопрос, почему губернатор выглядит по ТВ «белым и пушистым»)
Специально сажей мазаться не буду. Все мои выступления идут в прямом эфире, а не в записи. Я поручу нашей пресс-службе, если автор вопроса пожелает, — его пригласят на очередное мое выступление на ГТРК. Чтобы он на себе почувствовал, как это — быть белым и пушистым в прямом эфире.
«Трехкратный» губернатор оставил свой след и в культуре. В 2021 году его изображение нанесли на ковер. Уникальный экспонат, созданный в Узбекистане, находится в Тюменцевском историко-краеведческом музее.