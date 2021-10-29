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Биография Александра Карлина

Александр Богданович Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка. Его родители — депортированные на Алтай поволжские немцы.

Детство будущего губернатора прошло в деревне Королевка, а в средней школе он отучился уже в Вылкове.

В 1972-м Александр Богданович с отличием окончил Свердловский юридический институт. Он — доктор юридических наук и профессор.

Александр Карлин и Александр Романенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Трудовая биография политика началась в прокуратуре Бийска. Он работал следователем, старшим следователем, помощником городского прокурора, заместителем прокурора района. В 1982 году Карлин занял пост зампрокурора Барнаула, затем был начальником отдела Прокуратуры Алтайская края. В 1986-м переведен в Генеральную прокуратуру СССР — там переведен на должность старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора по особым поручениям, заместителем начальника управления.

С 1992 года — начальник отдела Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ. В 2000—2004 годах — пресс-секретарь первого замминистра юстиции.

В 2004 году Александр Карлин возглавил Управление по вопросам государственной службы в Администрации президента России. 25 августа 2005 года стал врио главы администрации Алтайского края.

Александр Карлин. Олег Богданов , altapress.ru

С 2005 по 2009 год и с 2009 по 2014 год — губернатор Алтайского края. 14 сентября 2014-го избран главой региона в третий раз. 28 мая 2018-го написал заявление об отставке.

Награжден орденами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».