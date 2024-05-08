Сенсационные открытия, отключение горячей воды и «переезд» мусора. Что произошло в Алтайском крае 8 мая

◆ Как минимум до 13 мая в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность. Вот несколько простых правил, которые нужно соблюдать в эти дни.
◆ В Барнауле завершился отопительный сезон. Что это значит? Правильно, пора выяснять, когда отключат горячую воду.
◆ Тысячи тонн мусора, забытого на временных площадках в Алтайском крае, все-таки решено направить в районы, которые протестовали по этому поводу.
◆ Популярный детский оздоровительный лагерь «Крылатых» в пригороде Барнаула рискует не открыться в этом сезоне — из-за опасного ветровала, который по закону нельзя убрать.
◆ Алтайские археологи рассказали, зачем ищут так называемые «оленные» камни и какие сенсационные открытия они помогают сделать.
◆ Репродуктолог перинатального центра «ДАР» объяснила, почему каждая шестая пара сегодня страдает от бесплодия, и как все-таки избежать такой проблемы.
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