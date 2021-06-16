Сердце подскажет. Выбираем лучший клип на стихи Рождественского, которые сняли алтайские любители кино

В Алтайском крае завершается вторая Открытая творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Девять участников сняли поэтические клипы и представляют их на суд читателей altapress.ru.

Кадр из работы лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского

Работы участников

1. Степан Демидов, «Таежные цветы»

2. Андрей Вершинин, «Марк Шагал»

3. Евгений Паньков, «Сначала в груди возникает надежда…»

4. Кристина Дегтярева, «Окна, которые нарисованы»

5. София Микрюкова, «Будь, пожалуйста, послабее…»

6. Денис Фишер, «День»

7. Софья Ширинкина, «Воздуха!»

8. Владимир Калинин, «Знаешь…»

9. Никита Лукин, «Там, за облаками»





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Как будет проходить голосование

Голосование стартует 16 июня и завершится в 10:00 часов 19 июня.

Поэтический видеоролик, по итогу набравший больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий. Победителей лаборатории наградят на родине поэта в селе Косиха, на площадке Мемориального музея, 19 июня.

Участники второй лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского vk.com/altaimck

Помимо читателей altapress.ru, видеоработы оценит приглашенный эксперт из Санкт-Петербурга, лауреат Шукшинского кинофестиваля 2019 года, драматург, режиссер, сценарист и актер Алексей Злобин.

Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире в интернете.

Что известно о лаборатории

Первая лаборатория видеопоэзии прошла в 2020 году. Приняли в ней участие восемь человек. По итогам голосования лучшим роликом зрители назвали работу Михаила Мясникова на стихотворение Рождественского «Пуля».

Вторая лаборатория стартовала 24 апреля 2021 года. Участники прошли через два образовательных интенсива в Барнауле и селе Косиха, а также общались в формате онлайн-конференции.

Участники второй лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского vk.com/altaimck

Экспертами выступили директор ГМИЛИКА Игорь Кротков, драматург Олег Канин, известный российский кинооператор Алишер Хамидходжаев, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, режиссер и продюсер Дмитрий Шарабарин, а также педагог, актер и режиссер Василий Романов.

Всего на лаборатории было создано 14 поэтических роликов, до зрительского голосования дошли девять лучших работ молодых режиссеров — шесть от очных участников и три от заочных.

Лаборатория прошла при поддержке Молодёжного центра кинематографистов Алтая, музея ГМИЛИКА, Минкульта Алтайского края и на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры в 2021 году.