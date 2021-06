Культовый фильм 90-х «Брат» вышел в топ-10 Netflix

С 1 июня на Netflix стали доступны 44 фильма СТВ — российской кинокомпании, основанной в начале 90-х продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Алексеем Балабановым.

Подписчикам сервиса из России и стран СНГ доступны и два фильма Балабанова — «Брат» и «Брат 2» Их можно посмотреть на русском языке или с английскими субтитрами.

В англоязычной версии фильмы называются «Brother» и «Brother 2. On The Way Home» («По пути домой»).

Что касается перевода неполиткорректных фраз, которыми изобилуют оба фильма, пользователи Netflix отмечают, что они были сделаны с максимальным сохранением исходного смысла.