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Культовый фильм 90-х «Брат» вышел в топ-10 Netflix

Cтриминговsq сервис Netflix купил права на показ культовой дилогия «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. Фильмы вошли в топ-10 внутреннего рейтинга сервиса, пишет InterMedia.

"Брат-2"
"Брат-2"
СС0.

С 1 июня на Netflix стали доступны 44 фильма СТВ — российской кинокомпании, основанной в начале 90-х продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Алексеем Балабановым.

Подписчикам сервиса из России и стран СНГ доступны и два фильма Балабанова — «Брат» и «Брат 2» Их можно посмотреть на русском языке или с английскими субтитрами.

В англоязычной версии фильмы называются «Brother» и «Brother 2. On The Way Home» («По пути домой»).

Что касается перевода неполиткорректных фраз, которыми изобилуют оба фильма, пользователи Netflix отмечают, что они были сделаны с максимальным сохранением исходного смысла.

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