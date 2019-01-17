Сергей Дугин организовал профилактику взрывов газа в Барнауле

Районным администрациям предстоит разъяснить населению правила и нормы безопасной эксплуатации газового оборудования в жилье.

Руководители управляющих организаций должны разъяснить жителями многоквартирных домов о том, что нужно заключать договоры на техобслуживание оборудования (документами не располагают около четверти квартир, где используют сжиженный газ). А также барнаульцам нужно пускать проверяющих в квартиры для своевременных профилактических работ.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендуют организовать взаимодействие с представителями жилищных управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в вопросах профилактической работы.

Сергей Дугин организовал профилактику взрывов газа после ряда трагических случаев, произошедших в стране в последнее время.