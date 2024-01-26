Сейсмоопасность, снос «Искры» и приговор боксеру. Что произошло в Алтайском крае 26 января

◆ В Алтайском крае ожидают введение эскроу-счетов для ИЖС. Мы выяснили у экспертов, что это значит для тех, кто хочет построить или купить частный дом.
◆ Алтай попал в локацию новой серии землетрясений — она возможна из-за сейсмической активности, которая продолжается на границе Кыргызстана и Китая.
◆ В Барнауле начали сносить здание кинотеатра «Искра». На его месте построят многоэтажки с апартаментами и офисными помещениями.
◆ Почти во всем Бийске отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Не пострадала только одна часть города — Заречье.
◆ Депутаты АКЗС приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи спиртных напитков в праздники: День Победы, День города и День села.
◆ Руководителя Алтайской федерации бокса Армена Тонояна признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии общего режима.
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