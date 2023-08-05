Шесть кандидатов, бесплатное кино и убежавшая Королева. Что произошло на Алтае 5 августа

- В Избиркоме приняли решение о регистрации еще троих кандидатов на должность губернатора Алтайского края - теперь их шесть.
- Барнаульцев позвали на бесплатный показ короткометражного фестивального кино, который состоится 8 августа.
- Жители Барнаула пожаловались на невнимательность и неуважительное поведение водителей маршрута №65. В одном автобусе женщину с ребенком травмировало закрывшимися дверями, и они не смогли выйти на своей остановке. А другая маршрутка перегородила проезд.
-
Заделанная на скандальном участке в Барнауле яма вновь провалилась после дождя - ранее туда угодили два автомобиля и женщина, которая подала заявление в полицию. Дыру заделали, но ненадолго.
-
Певица Наташа Королева приехала отдыхать на Алтай и сняла видео для подписчиков под дождем. В какой-то момент артистка заметила туристов и убежала - неизвестно, от дождя или от возможных поклонников.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter