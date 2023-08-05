В кинотеатре Барнаула бесплатно покажут несколько фильмов

Зрители увидят внеконкурсные картины Фестиваля уличного кино, который ежегодно проводят на открытых площадках с 2014 года.
В Барнауле такой фестиваль провели 30 июня в парке "Арлекино".
Организаторы обещают насыщенную программу с оригинальными сюжетными поворотами и непредсказуемыми сценарными ходами. Отмечается, что фильмов нет в открытом доступе.
Вход на показ свободный. Начало - в 10:30 утра. Кинотеатр находится на ул. Крупской, 97.
Ранее появились сообщения, что нашумевшие "Барби" и "Оппенгеймер" все-таки могут показать в России - афиши заметили в кинотеатрах.