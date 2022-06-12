Шесть кораблей и подводных лодок заложат на верфях в День России

На российских верфях 12 июня начнут строительство шести кораблей и подводных лодок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-Морского Флота. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова», — отметили в министерстве.

Строительство начнут на четырех предприятиях: «Адмиралтейские верфи» и «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге, «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Зеленодольске, «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

На «Адмиралтейских верфях» — две подводные лодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль» для Северного флота.

На «Средне-Невском судостроительном заводе» — корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», уже десятый в линейке этого проекта.

На «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» — два корабля проекта 03182р для исследования шельфа мирового океана.

На «Амурском судостроительном заводе» — корвет «Разумный» проекта 20385.

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