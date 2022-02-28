Шестидневная рабочая неделя началась у россиян

В преддверии 8 марта у тех, кто работает обычно пять дней в неделю, началась шестидневная рабочая неделя — с 28 февраля по 5 марта.

Три дня выходных в честь Международного женского дня будут с 6 по 8 марта.

Но уже в субботу, 5 марта, рабочий день будет на час короче.

Кстати, всего в 2022 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней