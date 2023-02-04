Шлейф парфюмера и «жестянщика»: как кутюрье изящно сломал мир моды

Он не дожил до своего 89-летия две недели и скончался в своем деревенском доме во Франции. Был одним из наиболее важных деятелей моды XX века.

«Жестянщик» от Коко

Законодатель моды Коко Шанель называла его «жестянщиком». Вероятно, за первую коллекцию в 1966 году «12 платьев, которые непригодны для носки» — все вещи были изготовлены из пластика, металла и бумаги. Модели вышли на подиум босиком.

Удостоен награды «Золотой наперсток» — за одежду из металлических нитей и виниловых пластинок.

Визитная карточка

Визитка кутюрье — облегающие платья в виде кольчуги. В них моделям было трудно сидеть. Но как эффектно они шли на показах!

Музыка

Пако первым провел дефиле под музыку и первым стал приглашать на подиум темнокожих моделей, указывает Газета.Ru.

Парфюм

В 1969 году выпустил свой первый аромат Calandre. Спустя четыре года представил мужские духи с революционным на тот момент сочетанием древесных и цветочных нот. Многие созданные его линией ароматы востребованы до сих пор.

Парфюм. Духи. unsplash.com

Ювелирная геометрия

Он создавал крупные геометрические ювелирные изделия из родоида. Среди его клиентов были такие гиганты, как Dior, Givenchy.

Ювелирное украшение. CCO.

Инопланетяне

Кутюрье уверял, что несколько раз видел Бога и встречался с инопланетянами, пишет Lenta.ru.

Актрисы

У кутюрье одевались Одри Хепберн, Брижит Бардо, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда.

Одри Хепберн Pinterest.com

Ранее умерла известная супермодель — входила в «большую шестерку» икон стиля планеты. Также не стало модельера Вивьен Вествуд.