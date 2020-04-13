Шнуров напомнил о печенегах, высмеивая запрет на ввоз дешевого бензина

Напомним, ранее министр энергетики Александр Новак предложил запретить импорт дешевого бензина, назвав такой шаг «антикризисной» и «вынужденной» мерой.
В стихах Шнуров напомнил о словах президента России Владимира Путина о печенегах и половцах, сравнив с захватчиками зарубежных производителей бензина.
Не строй ты из себя лося,
А то возьмут ружо.
Куда ты ехать собралсЯ?
Приехали ужо.
Зачем тебе вообще бензин?
Можно в долги залезть.
(Устрой прогулку) в ближайший магазин,
Пока бабосы есть.
К нам половец ходил с мечом!
С бензином лезут псы!
Власть лучше знает, что почём,
А ты, народ, не ссы.
Прорвёмся в светлоте вчера
Мы завтра, сквозь грозу.
Всего, (блинчик), будет до (невероятно очень много)!
Талоны подвезут!
Помимо печенегов Шнуров вспомнил про талоны на различные товары. Он с иронией отметил, что после отказа от дешевого зарубежного бензина всем россиянам раздадут талоны на топливо, чтобы каждый гражданин без исключения смог заправить свой автомобиль.
Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин вспомнил про печенегов и половцев во время обращения к народу в связи с пандемией коронавируса. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях.