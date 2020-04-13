Шнуров напомнил о печенегах, высмеивая запрет на ввоз дешевого бензина

Не строй ты из себя лося,

А то возьмут ружо.

Куда ты ехать собралсЯ?

Приехали ужо.

Зачем тебе вообще бензин?

Можно в долги залезть.

(Устрой прогулку) в ближайший магазин,

Пока бабосы есть.

К нам половец ходил с мечом!

С бензином лезут псы!

Власть лучше знает, что почём,

А ты, народ, не ссы.

Прорвёмся в светлоте вчера

Мы завтра, сквозь грозу.

Всего, (блинчик), будет до (невероятно очень много)!

Талоны подвезут!