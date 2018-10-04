Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои картины министрам и банкирам

Несколько авторских работ он преподнес в дар министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, пишут РИА Новости.

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».