Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои картины министрам и банкирам

Несколько авторских работ он преподнес в дар министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, пишут РИА Новости.
«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».
Набиуллина собрала рисунки и напечатала альбом тиражом в два экземпляра.
Один подарила Шойгу на день рождения, а другой оставила себе.
«Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю», — сказал глава Минобороны.
Он также рассказал, что начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве.
«У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь», — добавил Шойгу.