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Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои картины министрам и банкирам

Глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, что в свободное время рисует.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

Несколько авторских работ он преподнес в дар министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, пишут РИА Новости.

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

Набиуллина собрала рисунки и напечатала альбом тиражом в два экземпляра.

Один подарила Шойгу на день рождения, а другой оставила себе.

«Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю», — сказал глава Минобороны.

Он также рассказал, что начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве.

«У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь», — добавил Шойгу.

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