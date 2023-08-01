1 августа
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Жизнь

Штормпрогноз: продолжается беспредел жары на Алтае

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае в свяви с высокой пожароопасностью.

Жара
Жара
СС0

В регионе 1 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до 32 градусов. При порывистом западном ветре.

В Барнауле температура воздуха составит 29 градусов тепла. Преимущественно без осадков.

Ранее получили тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами. Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

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