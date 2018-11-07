Шуты гороховые. Украинские депутаты написали Путину оскорбительное письмо в образах казаков

Включенные в российский санкционный список депутаты Верховной рады написали письмо президенту России Владимиру Путину, переодевшись в наряды казаков. Послание с трибуны украинского парламента прочел заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, передает УНИАН . Оно содержит оскорбления в адрес российского президента.

На своей странице в Facebook Гончаренко опубликовал текст письма и несколько фотографий, которые депутаты сделали, когда трудились над ним. На них парламентарии в традиционных казацких нарядах пытаются повторить сцену с картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», пишет РБК. Депутат также выложил видео — его снимали, когда он зачитывал послание.

«Ты, президент, черт московский и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь! Какой ты, к черту, рыцарь, если голым задом ежа не убьешь? <.> Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой», — написали «казаки» в письме. В конце они предложили российскому президенту поцеловать их в задницы.

Депутаты Верховной рады пишут письмо Путину. facebook.com/alexeygoncharenko

«Нам эти „санкции“ до одного места. Это очередное напоминание нашему врагу: мы не боимся, нас не запугать и мы победим», — прокомментировал свой пост Гончаренко.

Напомним, с 1 января Россия вводит ответные санкции против Украины. Они коснутся 68 юридических и 322 физических лиц. Ограничительные меры предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.