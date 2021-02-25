Сибирский экс-министр получил еще одно уголовное дело, подтянув брата к коррупции

В Красноярском крае в отношении арестованного бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова возбудили еще одно уголовное дело, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

По версии следствия, Маслодудов в 2018 году предложил бизнесмену решить вопрос о получении в долгосрочную аренду лесного участка.

Министр попросил от предпринимателя 1 млн рублей — эту сумму, согласно договоренности, получил брат чиновника.

«Финансовые средства переданы частями. В последующем подозреваемый взятые на себя обязательства по выделению лесного участка не выполнил», — рассказали в региональном МВД.

Возбудили уголовное дело по факту «мошенничества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения». Экс-министру грозит до 6 лет лишения свободы.

Вырубка леса в Барнауле. instagram.com/barnaul.insta/

Примечательно, что Маслодудова уже подозревают в получении взяток — его арестовали в сентябре 2020 года. С марта 2018 по март 2020 года он покровительствовал лесозаготовительную компанию, которой фактически руководил его брат.

Министр давал указания работникам лесничеств оформлять участки под санитарные и другие рубки и предоставлять их компании. За два года брат чиновника получил более 7 млн рублей, из которых 4 млн передал брату.

Брата экс-министра арестовали за «незаконные рубки лесных насаждений» и «посредничество в получении взятки».

Маслодудов покинул пост главы министерства 15 сентября 2020 года, причем, как обычно и бывает в таких случаях, ушел «по собственному желанию».

Ранее стало известно, что брата депутата АКЗС обвинили во взятке при провозе алтайского леса по Томской области.