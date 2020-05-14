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14 мая 27°C

Сибирский город засыпало снегом. А в соседних регионах задыхаются от аномальной жары

В паблике «Инцидент Иркутск» публикуют фото снегопада в Братске — город 14 мая засыпало снегом.

Снегопад в Братске 14 мая.
Снегопад в Братске 14 мая.
vk.com/inci38.

«Погода в Братске сегодня шепчет горожанам: „Останься дома, там теплее“», — пишут местные жители.

Жители города отмечают, что сегодня Братск во всей красе. Судя по пустым улицам, горожане прислушались к погоде и остались сидеть дома.

В комментариях к записи пришли к выводу — снегопад ознаменовал отключение отопительного сезона.

Снегопад в Братске 14 мая.
Снегопад в Братске 14 мая.
vk.com/inci38.

В Алтайском крае продолжает стоять аномальная жара: 11 мая рекорды отметили на шести метеостанциях, где синоптики зафиксировали температуры от +29,5 до +31,7 градуса.

Накануне в крае объявили сразу два штормовых предупреждения. Одно связано с аномально жаркой погодой, второе — с высокой пожароопасностью.

В Барнауле днем 14 мая температура поднялась до +31 градуса. В Братске в это же время было около +5 градусов. Расстояние между городами по прямой — 1184 километра.

Напомним, 5 мая крупные хлопья снега накрыли алтайский город Горняк, тогда местные жители пошли на улицу лепить «маевика».

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