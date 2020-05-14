Сибирский город засыпало снегом. А в соседних регионах задыхаются от аномальной жары

«Погода в Братске сегодня шепчет горожанам: „Останься дома, там теплее“», — пишут местные жители.
Жители города отмечают, что сегодня Братск во всей красе. Судя по пустым улицам, горожане прислушались к погоде и остались сидеть дома.
В комментариях к записи пришли к выводу — снегопад ознаменовал отключение отопительного сезона.
В Алтайском крае продолжает стоять аномальная жара: 11 мая рекорды отметили на шести метеостанциях, где синоптики зафиксировали температуры от +29,5 до +31,7 градуса.
Накануне в крае объявили сразу два штормовых предупреждения. Одно связано с аномально жаркой погодой, второе — с высокой пожароопасностью.
В Барнауле днем 14 мая температура поднялась до +31 градуса. В Братске в это же время было около +5 градусов. Расстояние между городами по прямой — 1184 километра.
Напомним, 5 мая крупные хлопья снега накрыли алтайский город Горняк, тогда местные жители пошли на улицу лепить «маевика».