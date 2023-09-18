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Жизнь

Сибирский рыбак поймал исполина-сазана на "клубничку". Видео

Рыбак Алексей Бектурсунов вернулся с Новосибирского водохранилища с солидным уловом.

Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

Ему попались пять огромных сазанов, самый «маленький» из которых весил 5 кu. А главным трофеем стал экземпляр весом в 13,5 килограмма.

Рыбалка длилась трое суток, пишет vn.ru.

Мужчина поймал сазанов на свои бойлы — насадка, которая используется для ловли крупной рыбы. Свой бойлы Алексей изготовил, добавив ароматизаторы с запахом клубники и сливы. Именно этот аромат этих очень любят сазан, карп и карась.

Общий улов — пять сазанов: 6,2, 5, 13,5, 7 и 8,5 килограммов.

Ранее сообщалось, где порыбачить неподалеку от Барнаула.

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