Сибирский рыбак поймал исполина-сазана на "клубничку". Видео

Ему попались пять огромных сазанов, самый «маленький» из которых весил 5 кu. А главным трофеем стал экземпляр весом в 13,5 килограмма.

Рыбалка длилась трое суток, пишет vn.ru.

Мужчина поймал сазанов на свои бойлы — насадка, которая используется для ловли крупной рыбы. Свой бойлы Алексей изготовил, добавив ароматизаторы с запахом клубники и сливы. Именно этот аромат этих очень любят сазан, карп и карась.

Общий улов — пять сазанов: 6,2, 5, 13,5, 7 и 8,5 килограммов.

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