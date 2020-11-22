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22 ноября
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Жизнь

Сибирячка-барбер решила бесплатно стричь врачей во время пандемии

Ведущий мастер новосибирской сети барбершопов TOPGUN Наталья Чалова решила бесплатно стричь врачей во время пандемии. О необычной девушке и ее акции рассказывает ngs.ru.

Наталья Чалова.
Наталья Чалова.
instagram.com/chalovabarber

Наталья рассказала изданию, что хочет как-то помогать врачам в сложное время, поэтому придумала, что будет стричь по одному врачу в день бесплатно.

Я очень внимательно слежу за новостями о коронавирусе, я сама из семьи врачей, у меня много родственников-врачей, и я принимаю всё это очень близко к сердцу, сильно переживаю за них. Они часто рассказывают о своей работе, как к ним относятся, как их встречают пациенты, порой им приходится выслушивать грубости, многое терпеть. И я подумала, что я могу сделать в такой ситуации? Решила, что могу делать врачам бесплатные стрижки, чтобы хоть как-то порадовать их.

Чтобы девушку не обманывали, она спрашивает у таких клиентов сертификат врача.

Пока Мария решила запустить благотворительную акцию до конца декабря, но если она она найдет отклик у новосибирцев, то девушка и дальше продолжит стричь врачей бесплатно.

Сегодня ко мне на стрижку по акции пришел первый врач, анестезиолог-реаниматолог, я его подстригла, мы тепло пообщались. Очень позитивный, улыбчивый, жизнерадостный и общительный человек. Был приятно удивлен такой акцией, благодарил. И мое желание продолжать акцию стало еще сильнее, — рассказывает Мария.

Ранее altapress.ru рассказывал историю барнаульца, который печатает на 3D-принтере особые маски и бесплатно раздает их врачам.

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