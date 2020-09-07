Барнаульская театральная мастерская будет бесплатно учить актерскому мастерству

Барнаульская театральная мастерская Homo Artisticus объявила кастинг для тех, кто хочет заниматься актерским мастерством и выступать на сцене. Занятия будут проходить бесплатно.

На кастинг обязательно нужно подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы.

" Мы открыты для любых проявлений творчества: если вы хорошо рисуете, танцуете, поёте или вкусно готовите — покажите это на наборе! Также можно использовать элементы костюма, декорации, грим, музыку. Ограничений — нет", — сообщают организаторы.

Набор будет проходить 11, 14 и 15 сентября в 19.00 в актовом зале молодёжных мероприятий АлтГУ (пр.Социалистический, 68а).

Финальный тур пройдет 17 сентября в 19:00.

Интересующие вопросы можно задать в группе студии.