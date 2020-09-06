Спектакль алтайского театра покажут в Санкт-Петербурге

Спектакль Молодежного театра Алтая имени В.С. Золотухина «Wonder boy» вошёл в программу XVII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», сообщают сотрудники театра в соцсетях.

3 сентября МТА отправил декорации в Санкт-Петербург. Вслед за ними поедут и актеры. Там с 7 по 16 сентября пройдет Всероссийский фестиваль «Арлекин».

На фестивале актеры представят постановку режиссёра из Санкт-Петербурга Максима Соколова Wonder boy. Это история подростка со специфической внешностью, ставшего объектом насмешек одноклассников.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2018 года. Постановка привлекла внимание не только барнаульцев — спектаклем заинтересовались организаторы нескольких театральных фестивалей.

МТА уже показывал его в Кемерове и Москве. А в марте 2020 года театр представил спектакль в Москве в рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска».

На фестивале в Санкт-Петербурге все показы для зрителей пройдут в режиме онлайн — в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.