Барнаульский зоопарк будет пускать бесплатно пенсионеров не старше 65 лет

Барнаульский зоопарк с 1 по 15 октября проведет традиционную акцию к месячнику пожилого человека. Всех, кто предоставит пенсионное удостоверение, пустят бесплатно.

В этом году также дополнительную скидку будут давать сопровождающим пожилых людей — они смогут заплатить за билет на 50 рублей меньше.

Но, поскольку 1 октября в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, в зоопарк будут пускать людей не старше этого возраста.

«Наша акция остается в силе, но осознанность и осторожность всегда должна быть на первом месте!», — объяснили сотрудники зоопарка.

Также они подчеркнули, что их территория достаточно большая, что позволяет гулять, соблюдая дистанцию.

Напомним, что режим самоизоляции для категории 65+ в крае заканчивается 3 октября, но изменения в указ продлевают его с 4 октября по 14 ноября.

Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, запрещается выходить из дома, кроме как по жизненно важным причинам — магазин, аптека, больница.