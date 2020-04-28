Сибирячка предупредила губернатора, что будет прорываться на кладбище с ружьем

Во время прямой линии с губернатором Омской области ведущий рассказал главе региона о женщине, которая намерена посетить кладбище несмотря на запрет, сообщает Om1.ru .

«Пожилая омичка рассказала, что намерена в Родительский день прорываться на кладбище с ружьем своего деда», — отмечает издание.

Женщина заявила, что никто не может отобрать у нее право помянуть близких, и за это право она намерена бороться.

Губернатор Александр Бурков пояснил, что кладбища в регионе закрыты — пропускают туда только похоронные процессии.

«Людей можно понять: это святое. Это больной вопрос. Кладбища закрыты, как бы тяжело и больно ни было это слышать <…> Нужно найти в себе силы, перетерпеть режим самоизоляции и сохранить здоровье близких. Пик эпидемии в Омской области еще не наступил, давайте беречь друг друга, заботиться о здоровье», — обратился к жителям Бурков.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

Напомним, родительский день отмечают сегодня — 28 апреля. Однако жителей России попросили отложить поход в гости к усопшим из-за коронавируса.

К тому же, как подчеркнули в РПЦ, это не возбраняется с точки зрения религии. Так, митрополит Томский и Асиновский Ростислав напомнил, что традиция посещения кладбищ не имеет глубоких церковных корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы.

«Не будет ничего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посещения дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших — это наша молитва о них, а помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века», — разъяснил митрополит.

Ранее altapress.ru выяснил, как устроен бизнес по уходу за захоронениями в Барнауле. Эти услуги требуются не только родственникам умершего, которые уехали из города, но и тем, кто в условиях самоизоляции не решается посещать кладбища. Советуем прочитать, если интересно, сколько стоит «уход за могилой» и от чего это зависит.