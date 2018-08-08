Сибирячка за несколько часов нашла бездомному жилье и работу через Twitter

Жительница Новосибирска под ником mama_lilya в Twitter с помощью подписчиков в микроблоге за несколько часов нашла бездомному жилье и работу.

Девушка поговорила с ним и рассказала его историю.

«Его зовут Сергей Иванович, он — сварщик шестого разряда», — написала mama_lilya.

По словам бездомного, на работе ему повредило ноги, после чего он семь месяцев пролежал в больнице. За это время его родственники выписали его из квартиры, и он оказался на улице.

Сейчас важное, лента, давайте сделаем доброе и хорошее. Сейчас подошёл на летник онилса мужик, начал спрашивать мелочь. Начала расспрашивать его про то, как он стал бездомным, чем занимался до этого. Его зовут Сергей Иванович, он — сварщик 6 разряда. — Лиля (@mama_lilya) 6 августа 2018 г.

«Спросила, готов ли он взяться за работу, если ему ее дадут. Сказал, что готов <…> Новосибирск, если вдруг кто-то ищет сварщика, давайте попробуем организовать работу бездомному человеку. А найти Сергея Ивановича очень просто: он каждый вечер сидит у Аркады. Надеюсь, мы с вами способны на хорошие дела, а не только на треды за лайки», — написала Лилия.

Девушка рассказала каналу «360», что одна из ее знакомых, которая работает на портале по поиску работы, подсказала контакты мужчины, сдающего коттеджи в аренду. Он согласился приютить Сергея на чердаке одного из домов.

«Ему дали новый костыль (вместо палки), отправили спать. Сказали, что на ужин могут быть только чипсы, а завтрак будет достойный. Сказали, что сварщики им нужны!» — написала Лилия после того, как отвезла бездомного на место ночевки.

Всем сотрудникам, которые работают у арендодателя, предоставляется проживание и еда, пишет znak.com.

Спасибо всем большое за активность! Сергей Иванович пошел спать. Ему дали новый костыль (вместо палки), отправили спать. Сказали, что на ужин могут быть только чипсы, а завтрак будет достойный. Сказали, что сварщики им нужны! Завтра поеду туда, спрошу, нужно ли что-то ещё. pic.twitter.com/wlugbvcgDS — Лиля (@mama_lilya) 6 августа 2018 г.

Планирует ли Сергей остаться на новом месте, не уточняется.