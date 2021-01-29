Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк на видео извинился за бутылку, брошенную в полицейского: «В общем, я не прав»

Портал «МВД-Медиа» опубликовал извинения 23-летнего жителя Красноярска, задержанного за нападение на полицейского на акции протеста 23 января.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Напомним, молодой человек бросал в направлении полицейских снег, а также кинул бутылку. В результате один из правоохранителей получил травму головы.

На видео мужчина отметил, что хотел бы извиниться перед сотрудниками полиции «за составленное неудобство своим нахождением на этом месте».

«Каждого сотрудника понимаю, это их работа. В общем, я не прав, что задел сотрудника полиции, я раскаиваюсь в этом искренне», — сказал задержанный сибиряк.

«Полиция проводит доследственную проверку о применении насилия в отношении представителя власти», — рассказал медиа-портал МВД.

Собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве задержали чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость