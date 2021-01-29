Сибиряк на видео извинился за бутылку, брошенную в полицейского: «В общем, я не прав»

Портал « МВД-Медиа » опубликовал извинения 23-летнего жителя Красноярска, задержанного за нападение на полицейского на акции протеста 23 января.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Напомним, молодой человек бросал в направлении полицейских снег, а также кинул бутылку. В результате один из правоохранителей получил травму головы.

На видео мужчина отметил, что хотел бы извиниться перед сотрудниками полиции «за составленное неудобство своим нахождением на этом месте».

«Каждого сотрудника понимаю, это их работа. В общем, я не прав, что задел сотрудника полиции, я раскаиваюсь в этом искренне», — сказал задержанный сибиряк.

«Полиция проводит доследственную проверку о применении насилия в отношении представителя власти», — рассказал медиа-портал МВД.

Собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве задержали чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января.