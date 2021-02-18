Сибиряк похитил 400 млн рублей на пирамиде. Построил коттедж с картинной галереей и отдыхал

45-летнего красноярца обвинили по двум статьям: «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретенных преступным путем».
«С целью хищения денежных средств граждан зарегистрировал кредитный потребительский кооператив „Центр кредитования и сбережений“», — рассказали в ведомстве.
После этого бизнесмен создал офисы в 15 регионах России, включая Москву, на территории пяти федеральных округов.
Вкладчиков заманивали обещаниями «эффективного использования денег путем предоставления займов другим членам кооператива».
При этом в кооперативе гарантировали доход в размере до 21% в год. В итоге 1 228 человек вложили в пирамиду 422 млн рублей.
Как уточняет «ТВК Красноярск», деньги бизнесмен потратил на личные цели — помимо частого отдыха за границей построил коттедж в элитном поселке и картинную галерею.
Напомним, в Алтайском крае бывшая сотрудница полиции создала финансовую пирамиду и обманула сотню человек.