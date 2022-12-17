Сибиряк забыл на трассе куртку с крупной суммой денег и вспомнил о ней только через 100 км

Проезжая через Новоселовский район, мужчина решил по пути перекусить.
После выхода из кафе, спустя 100 км он вспомнил, что оставил на вешалке свою верхнюю одежду вместе с деньгами.
Он позвонил в отделение полиции Новоселово и объяснил сотрудникам, где оставил свои личные вещи и попросил помочь их вернуть.
Как рассказали в ведомстве, на место выехал начальник отделения уголовного розыска майор полиции Виталий Ворошилов.
При обнаружении им забытого имущества, оно было отправлено заявителю со знакомыми на попутном автомобиле.
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