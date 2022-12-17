17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибиряк забыл на трассе куртку с крупной суммой денег и вспомнил о ней только через 100 км

В Красноярске местный житель 1990 года рождения в придорожном кафе на трассе Р-257 оставил в куртке 50 тыс. рублей, сообщает МВД по региону.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com

Проезжая через Новоселовский район, мужчина решил по пути перекусить.

После выхода из кафе, спустя 100 км он вспомнил, что оставил на вешалке свою верхнюю одежду вместе с деньгами.

Он позвонил в отделение полиции Новоселово и объяснил сотрудникам, где оставил свои личные вещи и попросил помочь их вернуть.

Как рассказали в ведомстве, на место выехал начальник отделения уголовного розыска майор полиции Виталий Ворошилов.

При обнаружении им забытого имущества, оно было отправлено заявителю со знакомыми на попутном автомобиле.

Ранее стало известно, что на Алтае пьяный сибиряк похитил деньги из монастыря.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость