Псевдоэлектрик обманул 95-летнюю старушку и похитил у нее деньги

В полицию Кемерова обратилась 95-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее обманом похитили 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Полицейские выяснили, что днем к женщине пришел мужчина, который представился сотрудником управляющей компании. Под предлогом проверки электрических приборов он вошел в квартиру.

Псевдосотрудник заявил, что нужно поменять старый счетчик и розетки на устройства нового образца. Он убедил потерпевшую внести некоторую сумму вперед, после чего он якобы приобретет оборудование и установит его.

Пенсионерка, поверив «работнику», заплатила ему. Однако злоумышленник ушел и не вернулся. Позвонив в управляющую компанию, потерпевшая узнала, что к ней никого не отправляли. Осознав, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Его поймали в Томске, куда он скрылся после преступления. Деньги он потратил на аренду жилья.

Против похитителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит пять лет колонии.

Ранее в Сибири молодые односельчане похитили у пенсионерки полмиллиона рублей.