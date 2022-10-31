Сибиряки подали 10 исков об оспаривании мобилизации

Жители Новосибирской области подали 10 исков к военным комиссариатам об оспаривании решений призывной комиссии о мобилизации. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Жители подавали иски с 21 сентября по 28 октября.

Один из истцов оспаривал призыв на военную службу по медицинским основаниям. Однако ранее он не сообщал о хронических заболеваниях и не обращался за медицинской помощью во время нахождения в мобилизационном пункте.

В иске ему отказали.

Также двое истцов еще не получили повестки, но тем не менее просили военкоматы освободить их от призыва. Суд таких полномочий не имеет.

Кроме них трое истцов от исков отказались. Еще два истца подали в суды заявление о возвращении административного искового заявления.

Два иска сейчас находятся на рассмотрении.

Ни одно из решений районных судов по отказам в удовлетворении исковых требований об оспаривании мобилизации пока не обжаловано.