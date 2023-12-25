Сибиряки в 2023 году за автомобили и мебель рассчитывались аккредитивом

Больше половины (56%) всех сделок с аккредитивом реализуют жители Новосибирской области. Этот механизм расчетов также пользуется высоким спросом в Красноярском крае (13%), Омской и Томской областях (по 8%), в Кузбассе и на Алтае (по 6%).
Сибиряки, в основном из Красноярска, Омска и Кемерово, используют аккредитив, приобретая апартаменты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Самой крупной сделкой с аккредитивом стала покупка недвижимости за 650 млн рублей.
Применение аккредитива не ограничивается сделками купли-продажи недвижимости. С помощью этого инструмента в 2023 году сибиряки также приобретали мебель, выкупали долю собственности на автомобиль.
С помощью аккредитива проводятся расчеты и в рамках госпрограмм. К примеру, «Чистый воздух», «Газификация», где Сибирь, по данным Сбера, выступает в числе лидеров по количеству таких расчетов.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Защита интересов всех участников сделки и безопасность при расчётах за недвижимость или при оплате товаров и услуг — безусловный приоритет для Сбера. Механизм аккредитива позволяет быстро, безопасно и удобно проводить такие расчеты в приложении СберБанк Онлайн, а также в наших офисах по всей стране и Сибири в частности.