Сигнал «Внимание всем» звучать в Алтайском крае не будет

О причинах отмены комплексной проверки не сообщают.
Ранее 1 марта планировали включить сигнал «Внимание всем» с 10:40 до 10:44 местного времени.
Проверку собирались начать с централизованного запуска электросирен и подачи речевого сигнала «Техническая проверка» во всех городах и районных центрах края.
Сигнал «Внимание всем!» передают перед информацией об угрозе или возникновении ЧС.
Услышав этот сигнал, гражданам следует включить телевизоры на канал «Россия 1», либо проводное радио или FM радиоприемники, настроив их на программу «Радио России».
Также необходимо прослушать сообщение органов управления ГОЧС муниципальных образований.