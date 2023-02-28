Новые предупреждения о ракетных ударах прозвучали в эфирах радио и телевидения

В сообщениях женский голос объявляет воздушную тревогу и призывает укрыться в убежищах, сообщает Telegram-канал Mash.
В МЧС РФ рассказали, что произошел очередной взлом серверов радиостанций и телеканалов, и в некоторых регионах страны в эфирах прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, указывает Газета.Ru.
Между тем сигнал «Внимание всем» прозвучит в Алтайском крае 1 марта. Плановое предупреждение прозвучит с 10:40 до 10:44 местного времени.
Ранее воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска.
Власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться.