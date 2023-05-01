«Сила в защите». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя для изучения самого себя, подсознательного, скрытого. Особенно что касается сексуальной сферы и травм. Создавайте что-то красивое для вашего быта. Приобщитесь к прикладному искусству», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не будьте жесткими с женщинами, детьми, собой. Не превращайтесь в надзирателя и карателя. Помните — сила проявляется в защите. Гнев и агрессия — симптомы слабости.



Тельцы, не ищите счастья на стороне. Вас сейчас легко соблазнить сомнительными удовольствиями. Переключайте внимание на творчество. Активно двигайте телом, займитесь йогой, ходьбой, плаванием, бегом.



Близнецы, самое время взглянуть на причины неудавшихся отношений. Посмотрите страхам в лицо. Признайтесь в своих слабостях. Тогда сможете идти дальше, на новый уровень.



Раки, бережно обращайтесь с собой на неделе. Особенно в пятницу. Делами себя не грузите. Важные решения, выяснение отношений отложите. Ваша задача сохранить спокойное расположение духа.



Львы, погружайтесь в бессознательное. Исцеляйте сексуальные травмы. Изучайте йогу, психоанализ. Расширяйте свою картину мира, горизонты. Включайте мозги.

Секс. CCO

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Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Девыпознакомьтесь со своей сексуальностью. Займитесь йогой. Не бойтесь признаться себе в своих желаниях. Страхи управляет вамипока вы от них бегаете. Становитесь хозяином своей жизни.Весыпопробуйте глубже взглянуть на тему отношений. Допустите мысль о томчто это все не только ради наслаждений. Тогда для чего? Пришла пора понять.Скорпионываши способности психолога сейчас будут как никогда востребованы. Если вы психологом не работаетеприсмотритесь — кому ваши таланты могут помочь среди вашего окружения?Стрельцыпродолжайте бережно и внимательно наблюдать за темчто происходит у вас внутри. Вам это несвойственно. Но очень полезно. Многие застарелые травмы вы можете сейчас легко исцелить.Козерогибудьте опорой для окружающих. Это несложно., вы умеете подставить плечо. Ваша стойкость сейчас не имеет границ. Насчет жилищных вопросов не беспокойтесь. Все идёт по плану.Водолеиделайте что-то руками. Изучайте свое ближайшее окружение. И детии родителии вторая ваша половина могут подкинуть интереснейшие идеи для стартапа. Прислушайтесь.Рыбысоберитесьне капризничайте. Процесс вашей трансформации в полном разгаре. И это хорошие новости. Наблюдайтекак все вокруг и внутри меняется. Спокойно реагируйте на это.