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Жизнь

Симонов день. Что можно и нельзя делать 23 мая 2024 года

23 мая церковь отмечает день памяти одного из двенадцати апостолов — Симона Кананита. В народном календаре этот праздник известен как Симонов день или Симон Посев, так как в это время крестьяне обычно начинали сеять зерно на полях.

Церковь.
Церковь.
freepik.com/Freepik

Традиции и приметы в Симонов день

В этот праздничный день не разрешалось работать в поле с плугом, чтобы не причинить вред земле. Можно было только сеять пшеницу и другие зерновые культуры. Считалось хорошей приметой пройтись босиком по лугу, так как наши предки верили, что таким образом можно получить живительную энергию от земли и исцелиться от многих недугов.

Кроме того, крестьяне отправлялись в лес за целебными травами и кореньями. Перед этим они тщательно мылись и надевали чистую одежду. Растения собирали через рушники или тонкие платки, тем самым выражая уважение к Матери Земле за ее природные богатства.

Жители деревень специально ждали этой даты, чтобы запастись травами. Согласно народным поверьям, растения, собранные в этот праздник, обладали особыми целебными свойствами. Из них готовили лечебные отвары и снадобья, которые использовали в течение всего года.

Пшеница.
Пшеница.
СС0

Симонов день. Что можно и нельзя делать

В день памяти святого Симона нельзя ссориться, браниться и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также не стоит лениться и праздно проводить время. Лучше заняться домашними делами или поработать в огороде.

Чтобы привлечь благополучие, наши предки клали в кошелек пару монет или купюру. Считалось, что пустой кошелек может привести к неудачам. День также благоприятен для поиска кладов: по поверьям, земля в этот праздник особенно щедра и готова открыть свои недра, полные сокровищ.

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