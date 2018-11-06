Сын Боярского опубликовал фото отца без легендарной шляпы

Сын 68-летнего Михаила Боярского — Сергей — поделился снимком из семейного архива. На фото — Боярский за просмотром напряженного матча любимой футбольной команды «Зенит».

Чемпионат мира по футболу.

Обычно актер наблюдает за игрой с трибуны стадиона, но в этот раз решил остаться дома.

Боярский-младший признался, что отец всегда очень эмоционально смотрит футбольные матчи. А тут еще и трансляция прерывалась из-за плохой связи.

«Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», — написал Сергей.

Но пользователи сети стали обсуждать в комментариях под фото не игру «Зенита», а внешний вид любимого артиста.

«Так интересно увидеть Д’Артаньяна без шляпы!», «Какое чудесное живое домашнее фото», «Почему без шляпы?», «А где шляпа?» — удивляются в комментариях поклонники, пишет mail.ru.

«Хорошая фотография. Вашему отцу очень идет без головного убора, так ему и передайте», — выразил общее мнение под фото один из комментаторов.

Как известно, головной убор, как и его усы, является неотъемлемой частью образа легендарного актера. Без этих «фишек» Боярский выглядит практически неузнаваемым.