Сын Лукашенко извинился перед задержанными «охранниками-наемниками» из России

Напомним, в конце июля в Минске «по обвинению в дестабилизации» в одной из гостиниц задержали более 30 российских граждан.

Среди них нашли уроженца Алтайского края — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1». Позже выяснилось, что все имели разрешения на работу в республике.

Задержанных передали российской стороне в середине августа. Однако перед этим, как отмечает издание со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова, сын Лукашенко лично извинился.

«Перед тем, как отправить 32 задержанных россиян на автобусе в Москву генпрокурор Белоруссии вместе с сыном Лукашенко собрали их в актовом зале одной из правительственных резиденций и принесли свои извинения», — сообщил журналист, упоминая свои источники в белорусских силовых структурах.

Лукашенко убирает картофель. president.gov.by

При этом не уточняют, о каком именно сыне Лукашенко идет речь. У президента республики три сына: старшему Виктору — 44 года, среднему Дмитрию — 40 лет, а младшему Николаю — 15 лет.

Первые два занимают важные посты: Виктор — помощник по нацбезопасности и член Совбеза Белоруссии, Дмитрий — председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».

Младший сын Николай регулярно появляется с отцом на официальных мероприятиях. Кроме того, часто копает с батькой картофель.

Ранее СМИ сообщили о возможном бегстве Лукашенко в Россию — в том случае, если он будет «свергнут».

Накануне в Белоруссия прошли сразу два митинга. На первом в поддержку избранного на шестой срок президента Александра Лукашенко собралось около 60 тыс. его сторонников, по оценкам федеральных СМИ. На втором, оппозиционном, более 200 тыс. белорусов заявили о необходимости отставки Батьки.