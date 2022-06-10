10 июня
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Жизнь

Сына бывшего алтайского антикоррупционера Надвоцкого осудили за смертельное ДТП в «Бирюзовой Катуни»

В Алтайском крае сына бывшего главного антикоррупционера Вадима Надвоцкого признали виновным в пьяном ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщает региональный СК.

Сын бывшего алтайского антикоррупционера попал в серьезную аварию
Сын бывшего алтайского антикоррупционера попал в серьезную аварию
altapress.ru

ДТП произошло в сентябре 2019 года. На тот момент 23-летний Вячеслав Надвоцкий в состоянии алкогольного опьянения катался по «Бирюзовой Катуни» на автомобиле BMW 335xi.

«В салоне его авто находились две девушки и знакомый. На опасном участке дороги избрал скорость движения без учета сложных условий в виде сумеречного времени суток и горного рельефа местности, ограниченного обзора, особенностей и состояния транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

В итоге машина вылетела в кювет, врезалась в деревья и перевернулась. Девушки получили тяжкий вред здоровью.

Пассажир скончался через несколько дней в реанимации. 27-летний парень трудился в ГИБДД.

Сам Вячеслав получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

Как уточнили в СК, Надвоцкий вину не признал — он заявил, что за рулем находился погибший товарищ. Однако это опровергли результаты экспертиз, показания свидетелей и следственные эксперименты.

Суд приговорил молодого человека к 2 годам в колонии-поселении, а также на 2,5 года лишил водительских прав.

Что касается его отца, Вадима Надвоцкого, то ему в 2020 году назначили 6 лет лишения свободы строгого режима за крупную взятку от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, которые торговали моторным топливом.

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