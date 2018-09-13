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Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 15 и 16 сентября, будет тепло. Столбик термометра покажет до +22 градусов. Также возможно усиление ветра, пишет алтайский ЦГМС.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 15 сентября:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • местами дождь,
  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

днем:

  • +17…+22 градусов,
  • преимущественно без осадков,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 16 сентября:

ночью:

  • +5…+10 градусов,
  • местами небольшой дождь,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

днем:

  • +15…+20 градусов,
  • местами небольшой дождь,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
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