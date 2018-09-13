Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 15 сентября:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- местами дождь,
- ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
днем:
- +17…+22 градусов,
- преимущественно без осадков,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае 16 сентября:
ночью:
- +5…+10 градусов,
- местами небольшой дождь,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
днем:
- +15…+20 градусов,
- местами небольшой дождь,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.