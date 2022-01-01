Сыну погибшего на Алтае полицейского вручили новогодний подарок от МВД

В Алтайском крае сыну погибшего на службе правоохранителя вручили радиоуправляемую машинку от «Полицейского Деда Мороза», сообщает региональное МВД.

Праздник с доставкой на дом сотрудники МВД организовали для детей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«В рамках акции „Полицейский Дед Мороз“ сотрудники Управления по работе с личным составом совместно с Культурным центром ГУ МВД по Алтайскому краю поздравили детей погибших сотрудников органов внутренних дел с новогодними и рождественскими праздниками», — рассказали в ведомстве.

Накануне подарок получил ребенок погибшего правоохранителя из многодетной семьи — 10-летний Артем из Барнаула.

Дед Мороз со Снегурочкой пожелали мальчику успехов в учебе, крепкого здоровья, веры в чудо и порекомендовали соблюдать правила безопасности.

«Чудесно, что дети не замечают проблем, невзгод, умеют радоваться и праздновать Новый год, несмотря ни на что», — отметил Дед Мороз.

Предположительно, речь идет о погибшем в 2016 году полицейском, который на служебной машине попал в ДТП на трассе. У 31-летнего майора остались трое маленьких детей.

Ранее глава алтайского МВД по-мужски пожал руку другому мальчику, пожелавшему увидеть настоящего генерала.