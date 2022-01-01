1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сыну погибшего на Алтае полицейского вручили новогодний подарок от МВД

В Алтайском крае сыну погибшего на службе правоохранителя вручили радиоуправляемую машинку от «Полицейского Деда Мороза», сообщает региональное МВД.

МВД по Алтайскому краю.
МВД по Алтайскому краю.
Михаил Хаустов

Праздник с доставкой на дом сотрудники МВД организовали для детей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«В рамках акции „Полицейский Дед Мороз“ сотрудники Управления по работе с личным составом совместно с Культурным центром ГУ МВД по Алтайскому краю поздравили детей погибших сотрудников органов внутренних дел с новогодними и рождественскими праздниками», — рассказали в ведомстве.

Накануне подарок получил ребенок погибшего правоохранителя из многодетной семьи — 10-летний Артем из Барнаула.

Дед Мороз со Снегурочкой пожелали мальчику успехов в учебе, крепкого здоровья, веры в чудо и порекомендовали соблюдать правила безопасности.

«Чудесно, что дети не замечают проблем, невзгод, умеют радоваться и праздновать Новый год, несмотря ни на что», — отметил Дед Мороз.

Предположительно, речь идет о погибшем в 2016 году полицейском, который на служебной машине попал в ДТП на трассе. У 31-летнего майора остались трое маленьких детей.

Ранее глава алтайского МВД по-мужски пожал руку другому мальчику, пожелавшему увидеть настоящего генерала.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость