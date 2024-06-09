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Жизнь

Ситуация с клещами в Алтайском крае: статистика и меры предосторожности

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадало 559 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей (с 28 марта) в медицинские учреждения края обратился 4751 человек, в том числе 1278 детей до 14 лет.

Специалисты зарегистрировали 117 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, из них 16 — у детей младше 14 лет; 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, один из которых у ребенка; а также 10 случаев подозрения на клещевой энцефалит у взрослых. Четыре случая клещевого энцефалита и четыре случая иксодового боррелиоза были подтверждены комиссией.

На данный момент в стационарах края находятся три человека с подозрением на клещевой энцефалит. Тяжелых случаев заболевания клещевыми инфекциями не зафиксировано.

Сейчас в регионе наблюдается высокая активность клещей. Специалисты рекомендуют не выезжать на природу.

Ранее сообщалось, что активность клещей в Алтайском крае выросла за неделю.

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