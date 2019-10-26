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26 октября 1°C

Скандалы в студию! Зрители вспомнили самые громкие конфликты на «Поле чудес»

25 октября исполняется 29 лет телешоу «Поле чудес». К годовщине популярной телеигры starhit.ru вспомнил самые громкие скандалы её эфира.

Экспонат музея "Поле чудес"
Экспонат музея "Поле чудес"
СС0

Один из самых громких скандалов на «Поле чудес» произошел во время юбилейного 100-го выпуска. Тогда один из зрителей в зале не выдержал и выкрикнул подсказку. Это возмутило Леонида Якубовича, и телеведущий решил поменять слово.

Игрок не смог угадать следующее слово и отправился домой с видеомагнитофоном вместо автомобиля.

Ещё одна перепалка произошла во время игры с врачом-психиатром из Хабаровска. Мужчина обвинил Якубовича в мошенничестве из-за того, что в «черном ящике» вместо ценного приза оказалось огромное яйцо. В итоге телеведущий сломал яйцо и достал оттуда чек от спонсора программы на 10 тысяч долларов.

В 2019 году так же не обошлось без скандалов. В феврале Первый канал опубликовал на YouTube кадры того, что происходит в студии после съемок передачи «Поле чудес». К крутящемуся барабану с едой подбегают зрители и начинают в давке и спешке расхватывать съестное.

Тогда Леонид Якубович удивился критике, которая обрушилась на шоу. По его мнению, эти кадры могли возмутить лишь тех, кто не знаком с русскими обычаями. «Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего», — заявил телеведущий.

Ранее участники «Поля чудес» обиделись на Леонида Якубовича за цитату о том, что угадывание слова по буквам — «это шизофрения».

Первый выпуск «Поле чудес» вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. За время существования программы в гостях побывали более 10 тысяч человек.

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