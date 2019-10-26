Скандалы в студию! Зрители вспомнили самые громкие конфликты на «Поле чудес»

Один из самых громких скандалов на «Поле чудес» произошел во время юбилейного 100-го выпуска. Тогда один из зрителей в зале не выдержал и выкрикнул подсказку. Это возмутило Леонида Якубовича, и телеведущий решил поменять слово.

Игрок не смог угадать следующее слово и отправился домой с видеомагнитофоном вместо автомобиля.

Ещё одна перепалка произошла во время игры с врачом-психиатром из Хабаровска. Мужчина обвинил Якубовича в мошенничестве из-за того, что в «черном ящике» вместо ценного приза оказалось огромное яйцо. В итоге телеведущий сломал яйцо и достал оттуда чек от спонсора программы на 10 тысяч долларов.

В 2019 году так же не обошлось без скандалов. В феврале Первый канал опубликовал на YouTube кадры того, что происходит в студии после съемок передачи «Поле чудес». К крутящемуся барабану с едой подбегают зрители и начинают в давке и спешке расхватывать съестное.

Тогда Леонид Якубович удивился критике, которая обрушилась на шоу. По его мнению, эти кадры могли возмутить лишь тех, кто не знаком с русскими обычаями. «Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего», — заявил телеведущий.

Ранее участники «Поля чудес» обиделись на Леонида Якубовича за цитату о том, что угадывание слова по буквам — «это шизофрения».

Первый выпуск «Поле чудес» вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. За время существования программы в гостях побывали более 10 тысяч человек.