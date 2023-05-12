Скандальный рок-фестиваль, приключения на плоту и надежда на новые автобусы. Что произошло в Алтайском крае 12 мая

- В Барнаул вернули рекламные баннеры скандального рок-фестиваля «Ветер Сибири». Организаторы утверждают, что он все-таки состоится и там выступят «Ария», «Анимация», Чиж &Co, «Слот» и другие. Однако жители Алтайского края уже в этом не уверены — и вот почему.
- 155 новых автобусов может получить Алтайский край, сообщил глава регионального минтранса Антон Воронов. Мы выяснили, что это за автобусы и когда их купят (если купят).
- Шестеро барнаульцев устроили сплав по Оби на самодельном плоту. Три листа фанеры на баллонах из ПВХ, чай из самовара, настолки и большая вода — почитайте, каким получилось это приключение.
- Барнаульский дендрарий пробуждается после весенних холодов. Посмотрите, какая там красота в эти майские дни.
- В театре драмы представили новый спектакль «Дело Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Вот репортаж с премьеры.
- 23-летнего студента из Барнаула приговорили к 11 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и вербовку.
- В ближайшие дни в Алтайский край нагрянут ночные заморозки до -5 и дожди с грозами. Подробный прогноз опубликовал алтайский Гидрометцентр.
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