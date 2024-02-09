Скидка на ЖКХ и бесплатный проезд. В Алтайском крае расширили перечень мер поддержки многодетных семей

Отмечается, что это связано с новым указом президента, который он подписал в январе.
Теперь в перечень мер поддержи добавится 30% скидки на услуги ЖКХ, бесплатный проезд в транспорте.
При этом бесплатное питание предоставят не только начальным классам, а еще средним и старшим.
Также многодетные мамы смогут досрочно выйти на пенсию.
В Алтайском крае число многодетных семей вырастет почти на три тыс. и составит около 35 тысяч.
Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия — За правду» требует закрепить понятие многодетной семьи в Семейном кодексе.
Самое важное - в нашем Telegram-канале