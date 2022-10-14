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Жизнь

Скончалась почетная сотрудница алтайской Гидрометслужбы Валентина Репринцева

Почетная сотрудница Гидрометслужба Валентина Репринцева скончалась 13 октября на 80-м году жизни, сообщает алтайский ЦГМС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Валентина Репринцева была ветераном труда и Росгидромета, а также почетным сотрудником Гидрометслужбы.

Карьеру она начала на труднодоступной станции в Кош-Агаче в Республике Алтай.

После этого стала синоптиком в барнаульской авиационной метеорологической станции, еще позже — метеорологом на агрометеорологической станции в Барнауле.

С 1979 по 2009 год Репринцева составляла прогнозы погоды и штормовые предупреждения в лаборатории контроля качества окружающей среды.

Ранее умер экс-глава транспортного комитета Алтайского края Николай Долженко.

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