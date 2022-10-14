Скончалась почетная сотрудница алтайской Гидрометслужбы Валентина Репринцева

Валентина Репринцева была ветераном труда и Росгидромета, а также почетным сотрудником Гидрометслужбы.
Карьеру она начала на труднодоступной станции в Кош-Агаче в Республике Алтай.
После этого стала синоптиком в барнаульской авиационной метеорологической станции, еще позже — метеорологом на агрометеорологической станции в Барнауле.
С 1979 по 2009 год Репринцева составляла прогнозы погоды и штормовые предупреждения в лаборатории контроля качества окружающей среды.
Ранее умер экс-глава транспортного комитета Алтайского края Николай Долженко.