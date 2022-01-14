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Жизнь

Скончалась вдова Андрея Мягкова народная артистка Анастасия Вознесенская

14 января ушла из жизни народная артистка России Анастасия Вознесенская, сообщил МХАТ им. Чехова. Ей было 78 лет.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Вдова актера Андрея Мягкова родилась в Москве в 1943 году, училась в Школе-студии МХАТ на одном курсе с будущим мужем.

«Она стала «звездой», сыграв первую главную роль в кино — радистку Аню Радионову в фильме «Майор Вихрь», но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском «Гараже»)", — вспоминают в театре.

На сцене же Вознесенская сыграла десятки ролей. Последними ее ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем ее мужа — один спектакль он поставил, в другом играл главную роль.

Они прожили вместе 57 лет.

Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года.

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