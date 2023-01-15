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Жизнь

Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское ТВ «Мтавари Архи».

Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Wikimedia Commons

Вахтангу Кикабидзе было 84 года.

Вахтанг Кикабидзе известен как певец и автор песен, актер и кинорежиссер. Широкому зрителю он знаком по фильму «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

В 1981 году по своему сценарию Кикабидзе снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!» В 1984 году снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить».

С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.

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