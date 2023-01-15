Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское ТВ «Мтавари Архи».

Вахтангу Кикабидзе было 84 года.

Вахтанг Кикабидзе известен как певец и автор песен, актер и кинорежиссер. Широкому зрителю он знаком по фильму «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

В 1981 году по своему сценарию Кикабидзе снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!» В 1984 году снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить».

С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.