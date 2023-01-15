Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

Вахтангу Кикабидзе было 84 года.
Вахтанг Кикабидзе известен как певец и автор песен, актер и кинорежиссер. Широкому зрителю он знаком по фильму «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.
В 1981 году по своему сценарию Кикабидзе снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой!» В 1984 году снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить».
С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!