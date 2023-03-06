6 марта
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Жизнь

Скончался последний из основателей группы Lynyrd Skynyrd

Умер Гэри Россингтон, гитарист и последний из остававшихся в живых основателей группы Lynyrd Skynyrd. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Billboard.

Гэри Россингтон
Гэри Россингтон
Wikimedia Commons

Гэри Россингтон скончался в возрасте 71 год. Причина смерти не называется. Некоторые источники сообщают, что музыкант страдал от проблем с сердцем последние два десятилетия.

Россингтон заявлял, что мечтает «умереть в сапогах», а не угасать в постели.

Два других основателя Ларри Янструм и Боб Бернс скончались в 2019 и 2025 годах.

История группы

Группа играла вместе в 1964 году в Джексонвилле, штат Флорида. Изначально их трио называлось Me, You, and Him. Позже к ним присоединился Ронни Ван Зант.

Многие слушатели знают Lynyrd Skynyrd по песне Sweet Home Alabama, которая вышла в 1974 году.

В 2006 году Гэри Россингтон наряду с другими участниками Lynyrd Skynyrd вошел в Зал славы рок-н-ролла.

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