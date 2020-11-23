Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Скончался товарищ президента и экс-глава Хакасии Виктор Зимин

В понедельник утром, 23 ноября, в Москве скончался бывший руководитель Хакасии Виктор Зимин, сообщает местное издание 19rus.info.

Виктор Зимин.
Виктор Зимин.
xakac.info.

О смерти Зимина сообщил источник, близкий к окружению бывшего губернатора. Организм экс-главы не справился с тяжелой формой пневмонии — легкие не выдержали.

Его госпитализировали в августе после заражения коронавирусом. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.

«Известно, что до того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке», — отмечает издание.

Глава Хакасии Виктор Зимин.
Глава Хакасии Виктор Зимин.
kremlin.ru

Напомним, экс-глава Хакасии занимал пост замгендиректора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Республикой руководил 20 лет: в 2008 году его наделили полномочиями председателя правительства Хакасии, а в ноябре 2010 года должность переименовали в главу Республики Хакасия.

В 2018 году проиграл на выборах молодому коммунисту Валентину Коновалову. Тогда сообщали, что без хорошей должности Зимин не останется из-за хороших отношений с президентом.

Ранее в Хакасии расследовали громкое дело высокопоставленных чиновников, которые «имели власть» во время правления Зимина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость