Скончался товарищ президента и экс-глава Хакасии Виктор Зимин

О смерти Зимина сообщил источник, близкий к окружению бывшего губернатора. Организм экс-главы не справился с тяжелой формой пневмонии — легкие не выдержали.
Его госпитализировали в августе после заражения коронавирусом. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.
«Известно, что до того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке», — отмечает издание.
Напомним, экс-глава Хакасии занимал пост замгендиректора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Республикой руководил 20 лет: в 2008 году его наделили полномочиями председателя правительства Хакасии, а в ноябре 2010 года должность переименовали в главу Республики Хакасия.
В 2018 году проиграл на выборах молодому коммунисту Валентину Коновалову. Тогда сообщали, что без хорошей должности Зимин не останется из-за хороших отношений с президентом.
Ранее в Хакасии расследовали громкое дело высокопоставленных чиновников, которые «имели власть» во время правления Зимина.